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        Haberler Sağlık Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı | Sağlık Haberleri

        Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı

        Geçirdiği trafik kazasından 6 ay önce organlarını bağışlamak istediğini ailesine söyleyen genç kızın organları başkalarına hayat olması için Rize'den yola çıkarken, ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:40
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        Kızlarının organlarını el sallayarak uğurladılar
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        3 Ocak Cuma günü Rize'nin Salarha Beldesi'nde yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Ali Faik Yılmaz ve 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz'a otomobil çarpmıştı. Kazada baba Ali Faik Yılmaz hafif yaralanırken, Medine Yılmaz ise ağır yaralı olarak bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Medine Yılmaz 11 günlük yaşam savaşını kaybederek beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünden 6 ay önce organ bağış formu dolduran genç kızın korneaları, böbrekleri ve karaciğeri Sivas ve Samsun'a doğru karayoluyla yola çıktı. Yakınları ise Medine'nin başkalarına hayat olacak olan organlarını arkasından el sallayarak uğurladı.

        "KARDEŞİM 6 AY ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

        Kardeşi Medine'nin kendilerine 6 ay önce bir haberde görüp organlarını bağışlamak istediğini söylediğini, bu nedenle kardeşinin organlarının başka bir insanda hayat bulamasından gururlu olduklarını ifade eden abla Merve Yılmaz “Yaklaşık 11 gün önce trafik kazasında kardeşim bu hastaneye getirildi. Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde olması bizim için çok zor olsa da gurur verici. Kardeşimin organları kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablaları olarak görmelerini istiyorum. Ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığımı düşünüyorum” dedi.

        MEDİNE'NİN ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT OLACAK

        Medine'nin organlarının 5 kişiye hayat olacağına vurgu yapan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Alihan Madran, “Yaklaşık 10 gün önce trafik kazası sonucu hastamızın yoğun bakımda takip aşamalarına başladık. Ardından beyin ölümü tanısını koyduk. Hasta yakınlarıyla görüşmelerimiz sonucunda organ bağışını kabul ettiler ve bakanlık ve organ bağışı komisyonumuzla iletişimimiz sonucunda organ bağışı ameliyatını gerçekleştirdik. Medine'nin sol böbreği Sivas'a diğer organları ise Samsun'a gönderilmek üzere yola çıkacak. 5 tane hastamıza ikinci bir şans, yeni bir şans imkanı doğdu. Bu verdikleri karardan ötürü hasta yakınlarına organ bağışlanacak kişiler adına teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

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