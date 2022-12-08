Aileler endişeli! Strep A kâbusu büyüyor

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İngiltere'de 9'uncu çocuk Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi. En son 5 yaşındaki bir kız çocuğu Strep A bakteriyel enfeksiyonundan hayatını kaybetti ve bu, onu Birleşik Krallık'ta eylül ayından bu yana hastalıktan ölen dokuzuncu çocuk yaptı.

STREP A'DAN ÖLEN ÇOCUK SAYISI 9'A ULAŞTI

BBC'de yer alan habere göre, Kuzey İrlanda'daki Black Mountain İlkokulu'nda geçen hafta ciddi bir şekilde rahatsızlanan kız çocuğu, Royal Belfast Hasta Çocuklar Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Toplam ölümlerin 7'si İngiltere'de, 1'i Galler ve Kuzey İrlanda'da bildirildi. Ölümlerin artması üzerine endişelenen ebeveynler, hayati öneme sahip penisilini almaya çalışırken yaşadıkları mücadeleleri ve korkularını Sky News'e anlattı.

"ECZANEDE ANTİBİYOTİK KALMADI"

Kim Gardener, hasta kızı için çok ihtiyaç duyulan bir şişe penisilini bulmanın çok zor olduğunu ifade etti. Gardener'im kızı Lexi, Strep A'nın neden olduğu kızıl hastalığına yakalandı. Çarşamba sabahı ateş, kırmızı benekli beyaz dil ve grip benzeri semptomlarla uyandı. Doktor randevusu alma engelini aştıktan sonra Lexi'ye bir kür penisilin verildiğini belirten anne Gardener, ancak sorunların daha yeni başladığını söyledi.

Eczanede antibiyotik kalmadığını ve bu yüzden başka bir eczaneye gittiğini kaydeden Gardener, orada da kızının çok ihtiyaç duyduğu penisilinin stoklarında olmadığını söyledi.

İlacı bulmaya çalışmanın büyük bir endişe kaynağı olduğunu bildiren Gardener, "Reçete başlangıçta normal eczanemize gönderilmemişti çünkü ilaç stokta kalmamıştı. Aile hekimi ve eczane sorun yaşayabileceğimizi söyledi, bu yüzden çevredeki eczaneleri aradım ve şans eseri aradığım üçüncü eczanede buldum. Eczacılar ilaç kıtlığı olduğunu belirtti, bu nedenle İngiltere'nin Kuzey Batısında yükselen vakalarla birlikte devam etmesi muhtemel bir sorun" diye konuştu.

Hastalığa yakalanan Lexi'nin okulu, Strep A'ya yol açabilen bakterilerin neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon olan kızıl hastalığı salgınını ilan etti. Leighton Academy İlkokulu'ndaki bir çocuğa bu teşhis kondu, bu nedenle de okula katılım rekor seviyelere düştü.

"OKULU KAPATMALILAR"

Okul kapısında endişelerini paylaşan ebeveynlerden anne Sarah Bibbey, "Okulda bir vaka olduğunu bilmek gerçekten göz korkutucu, korkutucu ve çocuklarımızın kötü duruma düşmesini istemiyoruz" dedi.

Çocuğu 1. sınıfa giden başka bir veli ise, "Okuldan Strep A vakası olduğuna dair yazı gelmesi beni çok endişelendirdi. 'Çocuğunuzu getirip getirmeyeceğinize siz karar verin deniyordu. Okulu kapatmalılar ve Noel bitene kadar kapalı tutulmalı" dedi.

STREP A NEDİR?

Strep A, genellikle boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türü. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşıyor. Enfeksiyondan ölümler ise nadiren meydana geliyor.