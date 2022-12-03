İngiltere'de Strep A alarmı!

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İngiltere Bolton'da yaşayan dört yaşındaki Camila Rose Burns, 6 çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan Strep A enfeksiyonunu kaptı. Burns'un pazartesi gününden bu yana Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. DURUMU BİR GÜNDE DEĞİŞTİ Sky News'ta yer alan habere göre, İngiltere baba Dean Burns, kızı Camila'nın hastaneye götürüldüğünden beri mutlak bir kabus içinde yaşadığını ifade ederek, kızının durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Burns, "Cuma akşamı arkadaşlarıyla dans ederken, cumartesi günü biraz keyifsizdi, pazar günü ise durumu biraz daha kötü olmaya başladı ve artık aynı kız değildi. Bu yürek parçalayıcı" dedi.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR Baba Burns, Camila'nın okulunda dolaşan bir hastalık olduğunu ve bu nedenle hafta sonu boyunca ona göz kulak olduklarını söyledi ve göğsünün ağrımasından şikayet ettiğini açıkladı. Cumartesi günü hastaneye yapılan bir ziyaretten sonra doktorların ona inhaler (akciğerlere ve akciğerler aracılığıyla vücuda ilaç salımı için kullanılan tıbbi bir cihaz) reçete edip eve gidebileceğini söyledi ancak pazar günü durumu ağırlaşan Camila acil servise götürüldü. Burns, "Tamamen değişti, huzursuzdu. Onu uyuttular ve o zamandan beri solunum cihazına bağlı. Bu, bir insanın başına gelebilecek en kötü şey" dedi. O zamandan beri Camila, yoğun bakım ünitesinde tepkisiz bir şekilde Alder Hey Çocuk Hastanesinde. Burns, "Hayatı için savaşıyor ve ona onu ne kadar sevdiğimi, annesinin, kız kardeşinin ve hepimizin onu ne kadar sevdiğini söyledim. Yaşaması için bir mucize olmasını umarak herkes onun için dua ediyor. Yaşaması gerekiyor, o çok özel bir küçük kız" diye konuştu.

DİĞER EBEVEYNLERE MESAJ Burns, diğer ebeveynleri ortaya çıkabilecek işaretlere dikkat etmeye ve çocuklarının hasta olduğunu gördüklerinde hızlı hareket etmeye çağırıyor. Burns, "Geriye dönüp baktığımda sadece halsiz ve biraz da uyuşuk görünüyordu ancak durumu tamamen değişene kadar sağlığı düzelmişti. Hiçbir aile bizim yaşadıklarımızı yaşamamalı. Ona ne olacağını bilmiyorum, ne olursa olsun o bizim küçük kızımız, her zaman bizim küçük kızımız olmaya devam edecek" dedi.

STREP A NEDİR? NHS'ye (National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) göre Strep A veya Grup A streptokok, boğazda ve ciltte bulunan bir bakteri türüdür ve çoğu insanda herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bununla birlikte, burun, boğaz ve akciğerlerin bir dizi farklı hastalığına neden olabilir. Öksürme, hapşırma ve cilt teması yoluyla bulaşabilir. Bakterileri taşıyanlarda semptom görülmeyebilir. Strep A semptomları arasında yutkunma sırasında ağrı, ateş, beyaz benekli şişmiş bademcikler, şişmiş boyun bezleri, yüksek ateş veya deri döküntüsü de yer alır. Bakteriler ayrıca aşağıdakilerden herhangi birine neden olabilir: - Bademcik iltihabı

- Farenjit

- Kızıl hastalığı

- Impetigo veya erizipel gibi cilt enfeksiyonları

- Deri altı yangısı

- Zatürre Çoğu boğaz enfeksiyonu vakası tedavi olmaksızın kendi kendine iyileşir. Cilt enfeksiyonları antibiyotik gerektirebilirken, bazen invazif GAS (iGAS) olarak bilinen çok ciddi enfeksiyonlara da neden olabilir. Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.