Ailedeki sıralama: İlk, ortanca, son veya tek çocuk olmanız kişiliğinizi etkiliyor mu?

Bir kişinin kardeşleri arasındaki konumunun, o kişinin hayatı üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmadığı uzun zamandır merak edilen bir konudur. Yapılan bazı araştırmalar ve psikologların yorumları, bir ailede; ilk, ortanca, son veya tek çocuk olmanın, kişilik özelliklerinde belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor. Peki, durum gerçekten böyle mi? İşte, sıralamaya göre çocukların nasıl bir kişiliğe sahip olduğu ve bunun kişiliği etkileyip etkilemediğine dair detaylar...