Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık "Ailede prostat kanseri olanlara meme kanseri" uyarısı! | Sağlık Haberleri

        "Ailede prostat kanseri olanlara meme kanseri" uyarısı!

        Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan, prostat ve meme kanserinin aynı genden köken almasından dolayı prostat kanseri olan bireylerin birinci derece kadın yakınlarında meme kanseri riskinin arttığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 16:00 Güncelleme: 23.09.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ailede prostat kanseri olanlara meme kanseri" uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan, eylül ayının dünyada "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul edildiğini belirterek, erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türünün prostat olduğunu kaydetti.

        Prostat kanserinin sessiz seyrettiğine dikkati çeken Mungan, "Hastalar kendilerinin iyi olduğunu düşünürler ama o sırada metastaz (hastalığın sıçraması) yapmış bile olabilir. Bu nedenle 50 yaşından sonra her yıl mutlaka muayene olmaları ve kan tahlillerini yaptırmaları çok önemlidir" dedi.

        Bu sayede erken teşhisle kanseri yüzde 100'e varan oranlarda tedavi etmenin mümkün olacağını anlatan Mungan, şöyle devam etti: "İnsanların yapmış olduğu en büyük hata prostat kanserinin iyi huylu büyümesinin yaptığı işeme semptomları, yani kesik kesim işeme, zor işeme, sık idrara gitme, gece idrara kalkma gibi şikayetlerin prostat kanseriyle ilişkili olduğunu düşünmesidir. Oysa bu yanlış bakış açısıdır. Prostat kanserinin semptomları olmadan da metastaz yapacağını vurguladık. Dolayısıyla 'İşeme semptomlarım yok, sağlıklıyım' demek büyük bir hata olabilir. "

        REKLAM

        Mungan, eğer ailede birden daha fazla kişide ve genç yaşta prostat kanseri olan veya bu hastalıktan ölen bir kişi varsa 40 yaşından sonra mutlaka bu kişilerin kontrollerinin yapılması gerektiğini ifade etti.

        ERKEN TANI SAYESİNDE YÜZDE 100'E VARAN ORANLARDA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

        Prostat ve meme kanserlerinin yakın ilişkisi olduğuna değinen Mungan, "Prostat kanseri ile meme kanseri aynı genden köken almaktadır. Yani BRCA-1 BRCA-2 geni. Dolayısıyla prostat kanseri olan bireylerin birinci derece kadın yakınlarında meme kanseri riski artmaktadır" diye konuştu.

        Mungan, eğer bir erkek bireyde prostat kanseri varsa, onun annesi, kız kardeşi ya da kızının (birinci derece kadın yakını) meme kanseri açısından genel popülasyondan biraz daha yüksek riske sahip olabileceğini bildirdi.

        Bu risk artışının genellikle yüzde 10-20 arası düzeyde olduğunu, özel durumlarda genetik mutasyonlar (BRCA1 veya BRCA2 gibi) varsa bu riskin daha yüksek olduğuna dikkati çeken Mungan, yapılan çalışmalarda ailesinde prostat kanseri olan genç yaşta veya birden fazla kişilerde 30 yaşından sonra birinci derece kadın yakınlarının mutlaka meme kanseri yönünden erken tanı için tedavi ve tarama amaçlı sağlık kuruluşlarına gitmesinin önerildiğini ifade etti.

        Mungan, zamanında ortaya konulan erken tanı sayesinde prostat ve meme kanserini yüzde yüze varan oranlarda tedavi edilebilmesinin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Erken tanı için kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın. Prostat kanseri hastalarının birinci derece kadın yakınlarının da meme kanseri yönünden doktora gitmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Kadınlarda en sık görülen türün meme kanseri olduğundan bahseden Mungan, meme kanserinde de prostat kanserinde kullanılan ilaçların kullanıldığını, bunlardan birinin taksanlar (kemoterapi ilacı sınıfı) olduğunu anlattı.

        Mungan, Gümeli beldesinde dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan ve anıt olarak tescillenen 4 bin 121 yaşındaki porsuk ağacının bulunduğunu anımsatarak, bu ağaçtan elde edilen maddelerin taksan ilacının ana ham maddesini oluşturduğunu, bu ağaca meme ve prostat kanseri farkındalığı için geziler düzenlendiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Katil, taksiciyi uygulamadan çağırmış! Taksici cinayeti çözüldü!
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Habertürk Anasayfa