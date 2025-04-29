Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman ve sınav yeri nerede?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı yapacağını açıkladı. Sınava başvuru yapacak memurun, başvurduğu pozisyon için gerekli olan eğitim seviyesine sahip olması gerekiyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman ve sınav yeri nerede?
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Belirtilen tarihler dışında başvuru alınmayacak ve fiziki başvuru kabul edilmeyecek. İşte detaylar
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MEMUR GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına dair başvurular, merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden 30.04.2025 - 21.05.2025 tarih aralığında yapılacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavı; Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 29.06.2025 tarihinde, Pazar günü, saat 10.00'da, Ankara ilinde ve Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
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DİĞER HUSUSLAR
Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav takvimi, duyurusu veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr internet adresinden yayımlanacak olup; tebligat niteliğindedir.
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