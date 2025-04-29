Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman ve sınav yeri nerede?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman ve sınav yeri nerede?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme sınavı yapacağını açıkladı. Sınava başvuru yapacak memurun, başvurduğu pozisyon için gerekli olan eğitim seviyesine sahip olması gerekiyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınav başvurusu ne zaman ve sınav yeri nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına ilişkin detaylar belli oldu. Belirtilen tarihler dışında başvuru alınmayacak ve fiziki başvuru kabul edilmeyecek. İşte detaylar

        • 2

          MEMUR GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

          Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına dair başvurular, merkez.aile.gov.tr adresi üzerinden 30.04.2025 - 21.05.2025 tarih aralığında yapılacaktır.

          SINAV TARİHİ VE YERİ

          Görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavı; Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 29.06.2025 tarihinde, Pazar günü, saat 10.00'da, Ankara ilinde ve Ankara Üniversitesi Yerleşkelerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

        • 3

          DİĞER HUSUSLAR

          Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav takvimi, duyurusu veya eklerinde zorunluluktan kaynaklı değişiklikler ile yeni yapılacak duyurular www.aile.gov.tr/pgm ve/veya www.aile.gov.tr internet adresinden yayımlanacak olup; tebligat niteliğindedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        O anlar kamerada! Trafikte satırlı dehşet!
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        29 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Fenerbahçe sözleri!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa