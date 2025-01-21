Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 500 bin TL konut desteği veriyor! İşte başvuru şartları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal destek programları arasında eşini kaybetmiş kadın vatandaşlara ve şartları sağlayan dar gelirli vatandaşlara 500 bin TL'ye varan konut desteği sağlıyor. Ek olarak, ev tamiri ve onarım masrafları için de farklı miktarlarda ödenek veriliyor. İşte, 500 bin TL'lik konut desteği şartları...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok sosyal yardım programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlıyor. Bu programlardan biri de muhtaçlık sınırının altında yaşayan bireyler ve eşini kaybetmiş kadınlar için sunulan konut desteği. Şartları karşılayan vatandaşlara 500 bin TL’ye varan yardım yapılıyor. Peki, 500 bin TL’lik konut desteğinden kimler faydalanabilir ve başvuru şartları neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...
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BAKANLIK'TAN 500 BİN TL'YE VARAN KONUT DESTEĞİ!
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programı kapsamında, belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara 500 bin TL'ye varan konut desteği veriyor.
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500 BİN TL'LİK KONUT DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?
'Barınma yardımları' kapsamında yer alan ve 500 bin TL'ye varabilen konut desteğinin şartları şu şekilde;
- 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan,
- En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan,
- Nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.
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EV TAMİR VE ONARIM MASRAFI ÖDEMELERİ NE KADAR?
İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;
• Basit ev onarımlarında 35 bin TL'ye kadar
• Orta düzey ev onarımlarında 70 bin TL'ye kadar
• Kapsamlı ev onarımlarında 100 bin TL'ye kadar
• Prefabrik ev yapımlarında 300 bin TL'ye kadar
• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500 bin TL'ye kadar destek verilmektedir.
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EV TAMİR VE ONARIM MASRAFI ÖDEME ŞARTLARI
Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.
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EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA KONUT DESTEĞİ
Başka bir sosyal yardım programı olarak; eşi vefat etmiş kadınlara da konut desteği veriliyor. Bakanlık, hane başına 500 bin TL destek sağlıyor. Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılıyor.
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EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA EV DESTEĞİ ŞARTLARI
Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar faydalanabilmektedir.