Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok sosyal yardım programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlıyor. Bu programlardan biri de muhtaçlık sınırının altında yaşayan bireyler ve eşini kaybetmiş kadınlar için sunulan konut desteği. Şartları karşılayan vatandaşlara 500 bin TL’ye varan yardım yapılıyor. Peki, 500 bin TL’lik konut desteğinden kimler faydalanabilir ve başvuru şartları neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...