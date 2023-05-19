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Haberler Televizyon Aile'nin merakla beklenen 12. bölümünden 2. fragman yayınlandı! İşte, Aile yeni bölüm fragman

Aile'nin merakla beklenen 12. bölümünden 2. fragman yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tansiyonun giderek yükseldiği tanıtım aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini veriyor.

Giriş: 19.05.2023 - 23:55 | Güncelleme: ABONE OL
Aile'nin merakla beklenen 12. bölümünden 2. fragman yayınlandı! İşte, Aile yeni bölüm fragman
HABERTURK.COM

“DÖNDÜK DOLAŞTIK YİNE BABAMIZIN OĞLU OLDUK!”

‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan heyecan ve aksiyon dolu 2. tanıtımda; İbo’yla konuşup son bir şans vereceğini söyleyen kişinin kim olduğu akıllarda soru işareti yaratırken, bebeğini kaybeden Cihan derinden sarsılıyor. Çiftlik evinde yaşanan olayda kırılan camlar ve havuza düşen kişi merak konusu olurken, Aslan’ın Cihan’a “Döndük dolaştık yine babamızın oğlu olduk!” sözleri heyecanın dozunu artırıyor. Hülya’nın İlyas’a vereceği isim heyecanla bekleniyor.

İşte Aile’nin 12. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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