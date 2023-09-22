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        Haberler Televizyon 'Aile'nin ikinci sezonu başlıyor

        'Aile'nin ikinci sezonu başlıyor

        Ay Yapım imzalı, SHOW TV'de ekranlara gelen ilk sezonuyla büyük ilgi gören 'Aile'nin 2'nci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı başrollerinde buluşturan, 3 Ekim'de yeni sezonuyla ekranlara gelecek dizinin zengin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 22:18 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:21
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        İkinci sezon başlıyor
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        İlk sezonuyla salı akşamları hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vuran, Ay Yapım’ın ‘Aile’ dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı ekranlarda bir araya getiren ve vurucu bir finalle sezon arası veren dizinin 2'nci sezondan ilk tanıtım yayınlandı. Aslan’ın ailesini yeniden bir masada topladığı tanıtımda Devin’le Aslan’ın aşk üstüne yorumları dikkat çekiyor.

        Etkileyici hikâyesinin yanı sıra zengin oyuncu kadrosuyla da çok konuşulan ‘Aile’nin 2'nci sezonuna güçlü isimler dahil oldu. Soykanlar içinde büyük hesaplaşmalara sahne olacak yeni sezonda Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan’ın halası Nedret karakterine hayat verecek. Kartların yeniden dağıtılacağı yeni sezonda Alper Çankaya’nın canlandıracağı Bedri karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise merakla beklenecek.

        ‘Aile’nin 2'nci sezonu 3 Ekim’den itibaren her salı akşamı SHOW TV’de ekranlara gelecek.

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        #aile
        #serenay sarıkaya
        #kıvanç tatlıtuğ

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