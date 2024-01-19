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        Haberler Televizyon 'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Aile'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Aslan ve Cihan'ın arasındaki buzların eridiği ve ikilinin yeniden 'kardeş' olduğu anların yer aldığı heyecan dolu tanıtımda Bedri ve Yağmur evleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:56
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        'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Aslan ve Cihan’ın arasındaki buzların eridiği ve ikilinin yeniden ‘kardeş’ olduğu anların yer aldığı heyecan dolu tanıtımda Bedri ve Yağmur evleniyor. Aslan’ın Devin’e söylediği “Bundan sonra bize her şey düğün, bayram…” sözleri üzerine, Kıymet’in ve Ferman’ın intikam için harekete geçmesi gerilimi ve aksiyonu artırıyor. Silahını Cihan ve Aslan’a doğrultan Ferman tetiğe basarken, patlayan silah sesi akıllara “Kim vuruldu?” sorusunu getiriyor.

        Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular Ayda Aksel ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’, yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #aile
        #show tv

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