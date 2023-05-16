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'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

Giriş: 16.05.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı:
"Ben bu gece birinin ölüm emrini verdim!"
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SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile', bu akşam heyecan ve aksiyon dolu yeni bölümüyle ekrana gelecek. 'Devin', 'Soykan' olmanın ağır bedeliyle tanışırken, 'Hülya Soykan' ile aralarındaki savaş giderek sertleşecek

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SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'nin yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde; ilk defa birinin ölüm anına tanıklık eden 'Devin' gördüklerine dayanamayıp fenalaşırken, 'Hülya'nın "İlk defa bir cinayet gördüğümde ben de senin gibi böyle olmuştum..." sözleri gerilimi artırıyor. Bu akşam bölümde yaşanacaklar şimdiden büyük heyecanla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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