Aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanan Michael Madsen sessizliğini bozdu

Oyuncunun avukatı Perry Wander, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin eşiyle ayrı olduğunu söyleyerek, 'aile içi şiddetten suçlu olmadığı'nı vurguladı. Ayrıca DeAnna'yı, iddia edilen olayın meydana geldiği pazar günü, Michael Madsen'in evine zorla girmekle suçladı. Wander, "Michael, onunla yüzleşti ve gitmesini istedi" dedi. Ayrıca çiftin aralarında devam eden bir sorun olduğunu da iddia etti.