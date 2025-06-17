Aile Hekimliğinde yeni dönem

Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan düzenlemeler 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan "özel amaçlı raporlar" aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılar ise aile hekimlerine ücretli olarak başvurabilecekler.

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TATİL GÜNLERİNDE AKUPUNKTUR VE FİTOTERAPİ HİZMETİ VEREBİLECEKLER

Mevcut düzenlemede; akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkân tanındı. Aile Sağlığı Merkezlerinde, bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak.

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ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR AİLE HEKİMLİKLERİNDEN DAHA UYGUN BEDELLE ALINABİLECEK

Her basamakta ücretli olarak verilebilen özel amaçlı raporlar da yine; Aile Sağlığı Merkezlerinden, diğer basamaklar için belirlenen ücretten daha az ücret ödenerek alınabilecek.

Aile hekimlerince düzenlenen özel amaçlı raporlar, "hizmet ücretlendirme listesi" üzerinden ücretli olarak sunulacak. İstirahat raporları, askerlik ile ilgili ASAL raporları ve evlilik raporları gibi raporlar, hâlihazırda olduğu gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

İKAMET İZNİ OLMAYAN YABANCILAR DA HİZMET ALABİLECEK Türkiye'de sağlık hizmeti sunumu bakımından özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılardan, "ikamet izni olmayan yabancılar", hizmet ücretlendirme listesi üzerinden ücretlendirilerek sağlık hizmeti alabilecek. İkamet izni olan yabancılar ise ücretini yatırarak 6 ay boyunca sağlık hizmeti alabilecekler. Sağlık hizmet sunumu bakımından "özel mevzuat düzenlemesi bulunan yabancılar (geçici koruma altındaki kişiler vb.)" yeni düzenleme kapsamında olmayacak. Bu gruba giren yabancılar, aynı şekilde hizmet almaya devam edecekler. KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ YAYIMLANDI Düzenlemede yer alan işlemlerle ilgili "Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi", 15 Haziran 2025 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yayımlandı. (https://shgmsgudb.saglik.gov.tr/TR-106694/kamu-saglik-hizmetleri-fiyat-tarifesinde-degisiklik-yapilmistir.html) RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ÖDEME YAPILABİLİYOR T.C. Sağlık Bakanlığı Ödeme Sistemi adlı https://sbos.saglik.gov.tr web sitesinden e-Devlet ile giriş yapılarak Aile Sağlığı Merkezinden alınacak hizmete göre ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca web sitesinde yer alan "Dokümanlar" bölümünden Vatandaşlar için Kullanıcı Kılavuzu, Turistler için Kullanıcı Kılavuzu, Aile Hekimliğinde Ücret Karşılığı Sunulacak Hizmetlere İlişkin Usul ve Esaslar belgelerine erişilebiliyor.