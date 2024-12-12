Aile hekimliği bütçesi düştü hekimler tepkili

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, bütçeyi değerlendirerek Sağlık Bakanlığı’nın toplam bütçesinin %27’sini koruyucu sağlık hizmetlerine, %72’sini ise tedavi edici sağlık hizmetlerine ayırdığını belirtti. 2024 yılında ise bu oranlar sırasıyla %28,5 ve %71,5 olarak açıklanmıştı. Dr. Kandemir, “2025 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan oran, önceki yıllara göre daha da düşürülmüştür” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

REKLAM advertisement1 Dr. Kandemir, koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük ölçüde aile hekimliği birimleri üzerinden yürütüldüğüne vurgu yaptı. “Aşılamalar, kronik hasta takipleri, kanser taramaları gibi hizmetler birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sunulmaktadır. Ülkedeki toplam poliklinik yükünün %40’ını aile hekimliği karşılamaktadır. Ayrıca hastalıkların %80’i, iyi bir aile hekimliği uygulaması ve yeterli bütçe ile çözülebilir” dedi. Bu durumun vatandaşın sağlıklı kalmasını, ikinci basamağa olan yükün azalmasını ve ülke bütçesinin etkin kullanımını sağlayabileceğini belirtti.

"GERİ ADIM ATILSIN" Dr. Kandemir, AHESEN’in ve tüm STK’ların bu dönemde gerçekleştirdiği iş bırakma eylemlerinin temel nedeninin aile hekimliği sisteminin ihmal edilmesi olduğunu belirterek, “Aile hekimliği çalışanları ve vatandaşlar bu durumda mağdur olmaktadır ve olmaya devam edecektir” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın bu uygulamalardan bir an önce geri adım atması gerektiğini vurguladı.