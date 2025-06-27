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        Haberler Sağlık Aile hekimlerinin maaş kesintisi itirazı | Sağlık Haberleri

        Aile hekimlerinin maaş kesintisi itirazı

        Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, maaş kesintisinin iptalini istiyor. Esra Toptaş yazdı

        Giriş: 27.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:43
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        Aile hekimlerinin maaş kesintisi itirazı
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        Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), aile hekimliğinde görevli doktorlar ve çalışanların maaşlarında kesintiye gidileceğini söyleyip uygulamanın değiştirilmesini istiyor.

        AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, taleplerini şöyle anlatıyor: “İl sağlık müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği kapsamında, Haziran 2025 tarihinden geçerli olmak üzere aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının maaşlarında yeni bir kesinti daha uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre, bir vatandaş 6 ay boyunca Aile Sağlığı Merkezine (ASM) uğramazsa, o vatandaşın kayıtlı olduğu aile hekimi, ebe ve hemşirenin maaşından ceza kesintisi yapılacak. Bu düzenleme, zaten iş yükü altında ezilen, ciddi maddi kayıplarla mücadele eden meslektaşlarımızı daha da zora sokacaktır. Ayrıca ihtiyacı olmayan vatandaşı ASM’ye getirmeye çalışmak hem o kişi için zaman kaybı yaratacak hem de gerçekten sağlık hizmetine ihtiyacı olan vatandaşın sıra bulmasını zorlaştıracaktır."

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