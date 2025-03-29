Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Aile hekimleri, kronik hastalara ilaç yazabilecek | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri, kronik hastalara ilaç yazabilecek

        İzmir Balçova 3 No'lu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Bil Şenoğlu Korut, kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan hastaların artık hastanelere gitmeye gerek kalmadan aile hekimlerinde de reçetelendirebileceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile hekimleri, kronik hastalara ilaç yazabilecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerinin kronik hastalara ilaç yazabileceğine dair yapılan düzenleme duyuruldu. Kronik rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanan hastaların artık hastanelere gitmeye gerek kalmadan aile hekimlerinde de reçetelendirebileceğini söyleyen Balçova 3 No'lu Korutürk Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Bil Şenoğlu Korut, "Kronik hastalarımız ilaçlarını yazdırmakta büyük sıkıntı çekiyorlardı. Çünkü uzman hekime erişimde bazen zorluk yaşayabiliyorlardı. Bu nedenle hastaların aile hekimlerinden ilaçlarını yazabilmeleri olumlu bir durum oldu. İlaç erişiminin önündeki engel de kalkmış oldu. Aynı zamanda yalnızca sürekli kullandığı ilacı yazdırmak için uzman hekime gidilmesi, hekimin de meşgul olmasına neden oluyor ve başka hastaların hizmet almasının önüne geçiyordu. Bu kararın ardından tüm bu sıkıntılar ortadan kalkmış olacak" ifadelerini kullandı.

        "HASTANIN İLACA ERİŞİMİNDEKİ ENGEL KALKACAK"

        Aile hekimleri olarak kronik hastaların ilaçlarını reçetelendirmede uzman hekimlerle koordineli olarak ilerleyebileceklerini söyleyen Dr. Korut, "Kronik hastaların ilaçlarının reçetelenmesi döneminde ve tedavinin planlanmasında iş birliği yapılacaktır. Böylelikle hem uzman hekimler açısından hem hasta açısından işlerin daha kolay olacağını düşünüyorum. Özellikle kan sulandırıcı gibi ilaçları kullanan kronik hastaların kullanıma bir gün dahi ara verilmesi önerilmez. Ancak hasta randevu sıkıntısı gibi nedenlerden ilaca ulaşamadığında ara vermek durumunda kalıyor. Bu durum hasta için riskleri de artırıyordu. Bu yönetmelik ile artık aile hekimlerinden ilaçlarını yazdırabilmeleri tüm saymış olduğumuz sorunların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Dolasıyla Sağlık Bakanlığı'nın bu durumu gözlemleyip, tespit edip önlem aldığını görüyoruz ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

        "ELDE KALAN İLAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI"

        İlaçların çok kıymetli ve stratejik bir ürün olduğunu belirten Dr. Korut, "Zaman zaman hastaların ilaç değişikliğine gidildiğinde ya da kullanmayı bıraktığında elinde çok fazla ilaç kalıyor ve bize ulaştırabiliyor. Elimizde kalan bu ilaçların değerlendirmesiyle ilgili bir çalışma olması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyaç sahibi hastalarla bu ilaçları buluşturmak adına bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Habertürk Anasayfa