Aile hekimleri: ‘Hastalarla karşı karşıya kalıyoruz’

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere, Aile Hekimine Yönlendirme uygulamasını devreye aldı.

Bakanlık 25 Temmuz’da hayata geçen uygulamanın vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmayı amaçladığını belirtiyor. Fakat aile hekimlerinin bazı endişeleri ve uyarıları var.

REKLAM advertisement1

Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerinin üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi “Şiddetten en çok muzdarip olan ASM’lerde bu uygulamanın sağlıkta şiddeti daha da artırmasından endişe ediyoruz. Aslolan ikinci ve üçüncü basamaktaki randevu probleminin çözülmesi. Fakat bu yaklaşım, sağlık çalışanlarını hekimleri, ebeleri, hemşireleri hastalarla karşı karşıya getirmektedir” diyor.

*Haberin temsili görseli AA tarafından servis edilmiştir.