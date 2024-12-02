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        Haberler Sağlık Aile hekimleri, 2-6 Aralık'ta iş bırakıyor | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri, 2-6 Aralık'ta iş bırakıyor

        Aile hekimliği çalışanları 2-3-4-5-6 Aralık tarihlerinde iş bırakıyor. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Türkiye genelinde görev yapan Aile hekimliği çalışanları olarak; meslek onurumuz, ülke ve halk sağlığının geleceği için 5 gün daha iş bırakma kararı aldık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:58
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        Aile hekimleri, 2-6 Aralık'ta iş bırakıyor
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        Aile hekimliği çalışanları, 2 Aralık tarihinde 5 gün süreyle yeniden iş bırakıyor.

        Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı Büyük Ankara mitingi ve 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirilmesine rağmen "Sağlık Bakanlığı bizleri görmemeyi, sesimizi duymamayı tercih etti" dedi.

        Dr. Kandemir, "Türkiye genelinde görev yapan Aile hekimliği çalışanları olarak; meslek onurumuz, ülke ve halk sağlığının geleceği için 5 gün daha iş bırakma kararı aldık" dedi.

        Kandemir, bu eylemler sırasında vatandaşların mağdur olmasının tek sorumlusunun Sağlık Bakanlığı olduğunu iddia etti.

        Bahsi geçen yönetmeliğin uygulanması halinde sadece hekimlerin değil hastaların da büyük mağduriyetler yaşayacağının altını çizen Kandemir, "Yönetmeliği okuyan hastalarımız da yapılacak olan eylemler de bizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

        2-6 Aralık tarihleri arasında 5 günlük ortak iş bırakma kararı alan STK’lar arasında AHESEN, AHEF, ASEF, BDS, Genel Sağlık İş, Hürriyet Sağlık Sen, Sahader, Sahimsen, SES, TTB ve TÜMRAD-DER bulunuyor.

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