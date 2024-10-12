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        Haberler Sağlık Aile hekimleri, 19 Ekim'de "Büyük Ankara Mitingi" düzenleyecek | Sağlık Haberleri

        Aile hekimleri, 19 Ekim'de "Büyük Ankara Mitingi" düzenleyecek

        Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 19 Ekim'de Büyük Ankara Mitingi düzenleyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:26
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        Aile hekimleri, 19 Ekim'de "Büyük Ankara Mitingi" düzenleyecek
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        AHEF tarafından Çankayada bir otelde "Aile Hekimliğinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

        Çalıştay açılışında konuşan AHEF Başkanı Türkü Yağmur Nehir, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bu taslaktaki düzenlemelerin bilimsel temellerden uzak olduğunu, temel hakları ihlal ettiğini, performansa dayalı bir "kölelik" sistemini de beraberinde getirdiğini savunan Nehir, muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin amacına aykırı olduğunu vurguladı.

        Nehir, sağlıkta şiddetin önlenmesi için 10 haftadır "Karalar Bağladık" eylemini devam ettirdiklerini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu mücadeleyi bir kez daha tüm sesimizle haykırarak taçlandırmak için, karalar bağladık diyerek, siyahlara bürünerek, 19 Ekimde Türkiyenin dört bir yanından gelecek binlerce aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile Ankarada buluşuyoruz. Bu büyük miting, onurumuz, anayasal haklarımız ve halkımızın sağlığı için vereceğimiz mücadeleden yalnızca biridir. Tüm meslektaşlarımızı ve halkımızı, 19 Ekimde Ankarada yapacağımız Büyük Ankara Mitingine katılmaya davet ediyoruz."

        Büyük Ankara Mitingi, aile hekimlerinin katılımıyla 19 Ekim saat 13.00te Anıtparkta gerçekleştirilecek.

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