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Aile dizisi oyuncuları isimleri ve karakterleri: SHOW TV Aile dizisi konusu nedir, gerçek hikaye mi?

Aile dizisi oyuncuları kimler? SHOW TV Aile dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Aile dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Fragmanlarının yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Aile dizisi yayın hayatına bugün başlıyor. SHOW TV ekranlarında yayınlanacak olan Aile dizisi Aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak. İşte SHOW TV Aile dizisi oyuncuları isimleri ve konusu hakkında bilgiler...

Giriş: 07.03.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ay Yapım'ın Kıvanç Tatlıtuğ ve Seranay Sarıkaya'yı bir araya getirdiği Aile dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Fragmanlarıyla ilgi uyandıran ve büyük bir merakla beklenen Aile dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte SHOW TV Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

  • AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

  • AİLE DİZİSİ KONUSU 

    Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

  • AİLE DİZİSİ İLK BÖLÜM KONUSU 

    Soykanlara ‘aile’ olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken, Aslan, amcasıyla ilgili ‘karanlık’ işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır.

    Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğuyeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.

  • Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya’nın yaklaşan büyük tehlikeyi fark etmesi için yeterlidir; Devin.

    Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

    Ancak işi kolay olmayan sadece Hülya değildir. İzmir uçağındaki karşılaşma, aileden yaralı kahramanlarımızın kendi ailelerini kurmak için çıkacakları zorlu yolun sadece başlangıcı olacaktır...

  • AİLE DİZİSİ YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

    Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alırken yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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