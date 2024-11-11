Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Ödemeleri devam ediyor. Yıl sonuna kadar uzatılan ödemeler, Aralık ayında tamamlanacak ve yeni dönem için başvurular başlayacak. Ancak şimdi gözler, Kasım ayı ödemelerine çevrildi. Peki, Aile Destek Kasım ayı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? İşte, detaylar...