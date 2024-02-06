Aile Destek Paketi her ay ihtiyaç sahibi ailelere yapılmaya devam ediyor. Aile Destek Programı şartlarına uyan kişiler başvurularını, e-Devlet üzerinden yapabiliyor. İlgili bakanlık tarafından 12 ay boyunca her ay yapılan Aile Destek ödemeleri kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişmektedir. Peki, "Aile Destek ödemesi zamlandı mı, ne kadar oldu? Aile Destek Paketi Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...