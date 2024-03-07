- Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1250 TL ödenir.

- Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1100 TL ödenir.

- Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL ödenir.

- Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1372,30 TL’nin üzerinde olup 1833,45 TL’den az olan haneler için aylık 850 TL ödenir.