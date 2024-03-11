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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Oscar Filmleri- Oscar'lı filmler nereden izlenir? Oscar alan filmleri izleyebileceğiniz platformlar - Sinema Haberleri

        Oscar alan filmleri izleyebileceğiniz platformlar

        ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen 96. Oscar Ödül Töreni sahiplerini buldu. Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu üstlendiği törende Oppenheimer 7 ödül kazanarak geceye damga vurdu. Peki Oscar kazanan filmler hangi platformlardan izlenebiliyor? Birçok risk barındıran illegal internet siteleri hariç, Oscar'lı filmleri izleyebileceğiniz yerleri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 15:52 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:21
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        • 1

          Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

        • 2

          Ödül töreninde Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı biyografik film Oppenheimer toplamda 7 ödül alarak gecenin galibi oldu. Geceye damgasını vuran Oppenheimer, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik ve En İyi Kurgu ödüllerini kazandı.

        • 3

          Sinema dünyasının en prestijli ödül töreninde Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu The Holdovers'taki rolüyle Da’Vine Joy Randolph seçildi.

        • 4

          20 Days in Mariupol En İyi Belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgesel de The Last Repair Shop oldu. The Boy and the Heron En İyi Animasyon, War is Over ise En İyi Kısa Animasyon Film dallarında ödüle layık görüldü. Peki Oscar kazanan filmler, hangi platformlardan izlenebiliyor? En İyi Film dalında yarışan filmlerin yanı sıra büyük oyunculuk ödülleri kazanan filmleri izleyebileceğiniz platformlar...

        • 5

          Oppenheimer, Apple TV

          ALDIĞI ÖDÜLLER
          En İyi Film
          En İyi Yönetmen
          En İyi Görüntü Yönetmeni
          En İyi Erkek Oyuncu - Cillian Murphy
          En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Robert Downey Jr.
          En İyi Müzik
          En İyi Kurgu

        • 6

          The Wonderful Story of Henry Sugar - Netflix

          ALDIĞI ÖDÜLLER
          En İyi Kısa Film

        • 7

          American Fiction, Amazon Prime Video

          ALDIĞI ÖDÜLLER
          En İyi Uyarlama Senaryo

        • 8

          Poor Things
          Vizyonda olması nedeniyle henüz platformlardan izlenemiyor.

          ALDIĞI ÖDÜLLER
          En İyi Kadın Oyuncu
          En İyi Yapım Tasarımı
          En İyi Kostüm
          En İyi Saç ve Makyaj

        • 9

          The Zone of Interest
          Vizyonda olması nedeniyle henüz platformlardan izlenemiyor.

          ALDIĞI ÖDÜLLER

          En İyi Uluslararası Film
          En İyi Ses

        • 10

          Barbie, Apple TV

          ALDIĞI ÖDÜLLER
          What Was I Made For? - Barbie (Billie Eilish, Finneas O'Connell)

        • 11

          Oscar'a aday gösterilen fakat eli boş dönen Society of the Snow Netflix'te.

          Öte yandan 7 adaylık alan fakat Oscar'da umduğunu bulamayan Maestro da Netflix'ten izlenebiliyor.

          En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar adaylığı bulunan Nyad'ı da Netflix'ten izleyebilirsiniz.

          En İyi Orijinal Müzik adaylığı bulunan fakat ödül alamayan Indiana Jones and the Dial of Destiny, Disney+'ta yer alıyor.

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