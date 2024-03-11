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        Son dakika haberi Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi

        Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.03.2024 - 20:20 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:39
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        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
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        Bakırköy'de saat 18.00 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde bir TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı.

        TIR, çarpma anında yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        İhbar üzerine giden polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı.

        Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Tır şoförü de olay yerinde gözaltına alındı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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