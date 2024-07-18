TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI

Bakan Göktaş: “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık”

Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.

Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı.