Aile Destek ödemelerinde sona gelindi mi? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 12 aylık Aile Destek Programı, binlerce aileye fayda sağladı. Bakanlık Temmuz ayı ödemelerini gerçekleştirdikten sonra, programdan yararlanan aileler ödemelerin sona erip ermediğini merak etmeye başladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri tamamlandı mı, yoksa bir yıl daha uzatılacak mı? Detaylar haberimizin devamında...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 12 aylık Aile Destek Programı'nın bu ay itibariyle son bulması bekleniyordu. Programdan yaralanan aileler 12 ay boyunca ödeme almışlardı. Gözler Temmuz ayından sonra da ödeme olup olmayacağının cevabı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. İşte detaylar...
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TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI
Bakan Göktaş: “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık”
Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.
Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı.
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2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?
Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak başladı. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyle sona erdi.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİR SENE DAHA UZATILACAK MI?
Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.