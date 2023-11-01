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        Haberler Televizyon Aile'de İbrahim ölüyor mu, diziden çıktı mı? Show TV dizisi Aile'de İbrahim'i oynayan Levent Ülgen diziden ayrıldı mı?

        Aile'de İbrahim ölüyor mu, diziden çıktı mı? Aile'de İbrahim'i oynayan Levent Ülgen diziden ayrıldı mı?

        Show TV'nin yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan dizisi Aile, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle büyük heyecan yaratacak. Dizide, ünlü oyuncu Levent Ülgen'in hayat verdiği İbrahim'in ölüp ölmediği büyük merak konusu olmuş durumda. İşte, konuya dair ayrıntılar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 16:36 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:36
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        • 1

          2. sezonuyla da oldukça ilgi gören Show TV dizisi Aile, bu akşam 18. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oldukça heyecanlı anların yaşanacağı dizinin yeni bölümüne İbrahim karakterinin akıbeti damga vuracak. İşte, ölüp ölmediği gündem olan İbrahim'in dizideki geleceğine dair ayrıntılar...

        • 2

          AİLE'DE İBRAHİM ÖLÜYOR MU?

          Aile'nin 18. Bölümünde; Aslan içlerindeki haini sonunda buldu. Tüm aileyi elleriyle yaptığı yeni masada topladı. Tüm Soykanlar şimdi ilk kez aynı sofradaydı...

          Ailece yenen akşam yemeği beklenmedik olaylara sebep oldu. İbrahim'in Koruzadeler tarafından öldürüleceğini bilen Aslan, evde verdiği yemekle bu anı izledi.

        • 3

          AİLE 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Devin'in, Nedret'i ikna etmesiyle marinaya aranılan ortak bulunmuş olur. Ancak Nedret'in İstanbul'a gelişi aile içindeki tüm dengeleri değiştirecektir.

          Hülya artık birlikte yaşayacağı azılı düşmanına karşı evdeki hakimiyetini korumaya çalışırken eski defterler açılacaktır. Diğer taraftan Aslan da ortağı Bedri'ye karşı marinadaki hakimiyetini korumaya çalışırken işlerinin baltalanmasına sebep olan hainin peşine düşer.

        • 4

          İbo'nun kendileri için artık büyük bir tehdit olduğunu düşünen İlyas ve Serap, onu oyun dışı bırakmak isterler. Serap gerekli planı kurarken; Cihan'ın da aklında kendilerine müttefik yapacakları yeni birisi vardır. Bunun için harekete geçer.

          Nedret'i getirdiği için Devin'le karşı karşıya gelen Hülya, ailesine karışmasının bedelini Devin'e kendi ailesi üzerinden ödetmeye kararlıdır. Hülya'nın hamlesi Neşe'nin başına büyük bir dert açar. Devin annesini korumaya çalışırken; hatırlamak bile istemediği yıllar önceki o geceye döner. Aslan ise Devin'i yalnız bırakmazken; sevdiği kadını aşkın iyileştirici gücüne inandırmaya çalışacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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