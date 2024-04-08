AI çalma listeleri hizmete giriyor

Spotify, popüler AI DJ özelliğiyle zaten başarıyı yakaladı ve şimdi müzik akışı hizmeti, çalma listesi oluşturmaya yapay zekayı getirdiğini açıkladı. Şirket, kullanıcıların yazılı istemlere dayalı bir çalma listesi oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir seçenek olan AI çalma listelerini beta sürümüne tanıttı.

Bu özellik ilk olarak Birleşik Krallık ve Avustralya'daki Android ve iOS cihazlardaki kullanıcılara sunulacak ve önümüzdeki aylarda yinelenecek.

Spotify'ın yapay zeka kullanımı, türe veya zaman dilimine dayalı olanlar gibi daha standart çalma listesi oluşturma isteklerine ek olarak, insanların "kedime serenat yapmak için şarkılar" veya "bir zombi kıyametiyle savaşmak için ritimler" gibi daha geniş bir yelpazede özel çalma listeleri isteyebileceği anlamına geliyor. Bilgi istemleri, yerler, hayvanlar, etkinlikler, film karakterleri, renkler veya emojiler gibi her türlü şeye atıfta bulunabilir. Şirket, en iyi çalma listelerinin türlerin, ruh hallerinin, sanatçıların ve on yılların bir kombinasyonunu içeren istemler kullanılarak oluşturulduğunu belirtiyor.

BÜYÜK DİL MODELLERİ KULLARAK VERİ TOPLUYOR

Spotify ayrıca, özellikle yaptığı çalma listelerini özelleştirmek için kullanıcıların zevklerine ilişkin anlayışından da yararlanıyor.

Çalma listesi oluşturulduktan sonra, kullanıcılar örneğin "daha az iyimser" veya "daha fazla pop" gibi komutlar vererek nihai sonucu gözden geçirmek ve iyileştirmek için yapay zekayı kullanabilir. Kullanıcılar ayrıca herhangi bir şarkıyı çalma listesinden kaldırmak için sola kaydırabilir.

Şirket, yapay zeka ve makine öğrenimi deneyimleri için bir dizi üçüncü taraf uygulamaları kullanıyor. Teknoloji açısından Spotify, kullanıcının amacını anlamak için büyük dil modelleri (LLM'ler) kullandığını belirtiyor. Ardından Spotify, istemi yerine getirmek ve kullanıcı için yapay zeka tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş bir çalma listesi oluşturmak için kişiselleştirme teknolojisini (dinleyicinin geçmişi ve tercihleri hakkında sahip olduğu bilgiler) kullanıyor.