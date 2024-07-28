AI arama motoru SearchGPT geliyor

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OpenAI, yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT’yi tanıttı. Bu prototip, kullanıcıların arama sonuçlarını özetlerken ve anlamlandırırken, ChatGPT’ye entegre edilecek gelişmiş özellikler sunuyor1. SearchGPT, web kaynaklarından hızlı ve zamanında cevaplar vermek amacıyla tasarlanmış yeni arama özelliklerini bir araya getiriyor.

Nicholas Thompson, The Atlantic’in CEO’su, “Yapay zeka araması, insanların interneti gezinmenin temel yollarından biri haline gelecek ve bu teknolojinin, gazeteciliği ve yayıncıları değerlendiren, saygı gösteren ve koruyan bir şekilde inşa edilmesi, bu erken günlerde kritik önem taşıyor. OpenAI ile işbirliği yapmayı ve okuyucuların The Atlantic’i keşfetmek için yeni bir yol yaratmayı dört gözle bekliyoruz” diyor.

REKLAM SearchGPT, yayıncılarla bağlantı kurmaya yardımcı olmak için aramalarda onları belirgin bir şekilde alıntı yaparak ve bağlantılar vererek yüzeye çıkarır. Yanıtlar net, satır içi, adlandırılmış atıflar ve bağlantılar içerir, böylece bilginin nereden geldiğini kullanıcılar bilebilir ve kaynak bağlantıları olan bir kenar çubuğunda daha fazla sonuçla hızlıca etkileşimde bulunabilirler. Yeni yapay zekalı arama motorunda, arama ve OpenAI’nın üretken AI temel modellerini eğitme işlemlerinden ayrı olarak planlanmış. Yayıncılar, üretken AI eğitiminden vazgeçseler bile arama sonuçlarında yüzeye çıkabilecekler.

İşte SearchGPT’nin öne çıkan özellikleri: Hızlı ve Doğrudan Cevaplar: SearchGPT, sorularınıza webden güncel bilgilerle hızlı ve doğrudan yanıt verirken, ilgili kaynaklara net bağlantılar sunma konusunda iddialı. Takip Soruları: Bir insanla yapılan bir sohbette olduğu gibi, takip soruları sorabilir ve paylaşılan bağlam her sorguyla birlikte gelişmesi hedefleniyor.

Yerel Bilgi: Bazı aramalar, konumunuzu dikkate alır. SearchGPT, üçüncü taraf arama sağlayıcılarıyla genel konum bilgisini paylaşarak sonuçların doğruluğunu artırıyor (örneğin, yakındaki restoranların listesini veya hava durumu tahminini gösterme).

Yayıncılarla İşbirliği: OpenAI, yayıncılar ve içerik oluşturucuların ekosistemini desteklemeyi amaçlar. SearchGPT, arama sonuçlarında yayıncı sitelerini vurgulayarak kullanıcıların bu içerikleri keşfetmesine yardımcı oluyor. TEST SIRASINDA YANLIŞ BİLGİ VERDİ SearchGPT’nin soru yanıtlama yeteneklerinin sergilendiği bir test videosu, yapay zeka aracının yeteneklerini gözler önüne serdi. Buna göre test sırasında ABD’de düzenlenen Appalachian Yaz Festivali’nin tarihleri soruldu. Ancak SearchGPT, festivalin 29 Haziran – 27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını söylemek yerine tarihleri 29 Temmuz – 16 Ağustos olarak bildirdi. SearchGPT tarafından sağlanan bu yanlış tarihler, gerçek etkinlik tarihlerine değil, festival gişesinin kapalı olduğu zamana karşılık geliyor. Hata ilk olarak The Atlantic tarafından fark edildi ve test videosunda yapıldığı doğrulandı.

Ancak buna karşın halen test aşamasında olduğu düşünüldüğünde SearchGPT'nin tam kapasiteyle çalıştığında hayal edildiği gibi doğru, şeffaf ve akıcı cevaplarla yapay zeka desteğini bir arada sunabildiği taktirde sektörde dengelerin değişebilmesi de söz konusu olabilir. Şimdilik test aşamasında Google'a rakip olamasa da ilerleyen süreçte yaşanacak gelişimler arama motoru sektörünü farklı bir noktaya götürebilir.