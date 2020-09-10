Klasik tavukgöğsüne farklı bir lezzet katacak ahududu soslu tavuk göğsü tarifini çok seveceksiniz. Meyve sosları etlere çok yakışıyor, ahududu da etlere en çok yakışan meyvelerin başında geliyor. Şimdiden ellerinize sağlık diyor, tarifi muhakkak denemenizi öneriyorum.

Ahududu Soslu Tavuk Göğsü İçin Gereken Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

1 adet küçük boy soğan

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı sirke

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı ahududu

Ahududu Soslu Tavuk Göğsü Yapılışı:

Tavuk, tuz ve karabiber ile lezzetlendirilip, az yağlı tavada arkalı önlü pişirilir.

Soğan minik minik doğranıp, tavaya alınır.

Hafif kavrulur.

Ardından bal, sirke, biraz su ve ahududu ilave edilerek, kaynatılır.

Tavuk göğsü jülyen doğranıp, ahududulu karışıma eklenir.

Suyunu hafif çekene kadar bekletilip, servis edilir.

İsteğe bağlı altına kuskus da haşlayabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Sos koyulaşana kadar kaynatın.

Haşlanmış kuskusla beraber servis edebilirsiniz.