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        Haberler Magazin Ahu Yağtu, yeni aşkını duyurdu - Magazin haberleri

        Ahu Yağtu, yeni aşkını duyurdu

        Cem Yılmaz'ın eski eşi, ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yeni aşkı Orhun Pa ile sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikteliğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:11
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          Şu sıralar Cem Yılmaz ile yaşadığı nafaka davası ile gündemde olan Ahu Yağtu, bu kez aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çekti.

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          2012'de Cem Yılmaz ile nikâh masasına oturup, 2013'te yollarını ayıran ve bu evlilikten bir oğulları olan Ahu Yağtu, yeni bir aşka yelken açtı.

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          Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından Orhun Pa ile birlikteliğini duyurdu.

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          Ahu Yağtu, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notunu ekledi.

          Fotoğraflar: Instgram, HT Magazin

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