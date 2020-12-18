Ahtapot köftesini daha önce denemediyseniz, bu tarifle ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz.

Ahtapot Köftesi İçin Gereken Malzemeler:

Kızartmak için;

1 adet büyük boy kuru soğan

1/2 su bardağı galeta unu

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

Köfte Harcı İçin;

2 adet ahtapot kolu (vantuzları alınmış, haşlanmış)

1/2 adet orta boy etli kırmızı biber

4 dal maydanoz

4 dal dereotu

2 dal taze soğan

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

1/4 çay kaşığı toz çeşni (baharat karışımı)

Ahtapot Köftesi Yapılışı:

Temizlendikten sonra haşlanmış ve vantuzları alınmış iki adet ahtapot kolunu keskin bir bıçak yardımıyla doğrayın.

Ayıklanmış maydanoz ve dereotu yapraklarını incecik kıyın.

Taze soğanları halka halka kesin.

Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız kırmızı etli biberi diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde, minik küpler halinde doğrayın.

Doğranmış olan tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabına alın.

Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve toz çeşni ilavesiyle harmanlayın.

Özleşene kadar yoğurduğunuz köfte harcından yuvarlak köfteler hazırlayın.

Ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavada kızdırın.

Kabuklarını soyduğunuz kuru soğanı halka halka dilimleyin.

Hazırlamış olduğunuz yuvarlak köfteleri, soğan halkaları içerisine oturtun.

Kızgın yağda ters yüz ederek kızartın.

Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerinde kısa bir süre dinlendirdiğiniz köfteleri arzu ettiğiniz yeşillikler eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ahtapot köftesini yapmaya başlamadan önce; Ahtapotu ya da kollarını elma sirkesi, esmer şeker, defne yaprağı, tuz ve zeytinyağı olan aromatik suda, 3-4 saat kadar pişirmelisiniz.