İlçenin 7 bin yıllık geçmişe sahip olduğuna işaret eden Özel, "Böyle bir özelliğe sahip olması nedeniyle tarihi, kültürü ve doğal yapısının gelecek nesillere aktarılması önem arz ediyor. Tarihi İpek Yolu'nun kesişme noktasında olduğu için birçok medeniyetin burada yaşamasına vesile olmuştur. 10 kilometrekarelik alan içinde termal tesisleri, gölü ve kayak tesisi bulunan ilçenin ekonomisi, bu üç saç ayağının üzerinde durmaya çalışıyor" dedi.