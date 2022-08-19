Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'ta

Ahmetcan Kaplan resmen Ajax'a transfer oldu! İşte bonservis bedeli ve sözleşme detayları... Trabzonspor haberleri

Hollanda devi Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Ajax'ın paylaşımında Türkçe olarak "Hoşgeldin Ahmetcan Kaplan" ifadelerine yer verildi.

ANLAŞMA 5 YILLIK Kırmızı-beyazlılar Trabzonspor ve Ahmetcan Kaplan ile transfer için anlaşma sağlandığını da resmi internet sitesinden duyurdu. Ajax'tan yapılan açıklamada genç stoper ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı da belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 9,5 MİLYON EURO Ajax, bu transfer için Trabzonspor'a 9,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği oyuncunun bir başka kulübe transferi halinde 9,5 milyon Euro'yu aşan transfer bedelinin yüzde 15'i Trabzonspor'un olacak.