        Ahmet Yağan'dan bronz madalya

        Ahmet Yağan'dan bronz madalya

        Milli güreşçi Ahmet Yağan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 20:03 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:03
        Ahmet Yağan'dan bronz madalya!
        Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Ahmet Yağan, bronz madalyaya ulaştı.

        Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden organizasyonda serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Ahmet Yağan, mindere çıktı.

        Çinli rakibi Yuanchong Yang'ı 4-0, Ukraynalı Pavlo Vaskovskyi'yi 5-0, çeyrek finalde Hint güreşçi Mukul Dahiya'yı 4-3 mağlup eden Ahmet Yağan, yarı final müsabakasında bireysel katılan Rus sporcu Bozigit Islamgereev'e 5-1 kaybetti.

        Üçüncülük mücadelesinde ise Japon rakibi Ryogo Asano'yu 9-3 yenen Ahmet Yağan, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Habertürk Anasayfa