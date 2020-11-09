Usta oyuncu Ahmet Uz 75 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki oyuncu ve ses sanatçısı olan Ahmet Uz kimdir? Ahmet Uz neden vefat etti? İşte Ahmet Uz biyografisi...

AHMET UZ KİMDİR?

Ahmet Uz 22 Mart 1945 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. tro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.

Akciğerindeki sorun nedeniyle 8 Kasım'da yaşamını yitirdi.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012

Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstTitanikehir Tiyatrosu - 2008

Boytchevrmanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir TiyatAlexandre07

Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir TiyatrFyodor2001

Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir TiyatrOidipus996

Sofoklesear : Wiliam Shakespeare - İstanbulKıralrLearatrWiliam1990

Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979

Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Emmanuel Roblesnbul Şehir Tiyatrosu

Marius : Marcel Pagnol - Ankara Devlet TiyMarius - 1975

ÇaPagnol : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

FİLMOGRAFİ

Yapımcılık

Kadınca -1984

Acı - 1984

Fırtına Gönüller - 1984

Fidan - 1984

Şaşkın Gelin - 1984

Darbe - 1984

Oyunculuk

Kehribar - 2016

İncir Reçeli 2 - 2014

Bir Aşk Hikayesi - 2013

Acayip Hikâyeler - 2012

Unutulmaz - 2009-2011

Mahşer - 2007

Peri Tozu - 2007

Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006

Küçük Hanımefendi - 2006

Eylül - Hamdi

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Zeytin Dalı - 2005

Yadigar - 2004

Yabancı Damat - 2004

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Mühürlü Güller - 2003

Zehirli Çiçek - 2000

Cadı Ağacı - 1994

Kara Melek - 1996

Üç İstanbul - 1983

Bir Yudum Mutluluk - 1982

Erkek Fatma - 1969