Ahmet Türkoğlu TPAO Genel Müdürlüğüne atandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı
Giriş: 23.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:59
Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.
Ahmet Türkoğlu'nun, 5 Şubat'ta TPAO'nun X hesabından yapılan paylaşımda genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine vekaleten atandığı duyurulmuştu.