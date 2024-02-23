Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.347,17 %0,38
        DOLAR 31,0791 %0,87
        EURO 33,6861 %0,94
        ALTIN 2.020,21 %0,16
        FAİZ 43,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,66 %-0,17
        BITCOIN 51.234,00 %-0,81
        GBP/TRY 39,3626 %0,81
        EUR/USD 1,0826 %0,04
        BRENT 83,22 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 3.303,04 %0,16
        Haberler Ekonomi Enerji Ahmet Türkoğlu TPAO Genel Müdürlüğüne atandı - Enerji Haberleri

        Ahmet Türkoğlu TPAO Genel Müdürlüğüne atandı

        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevlerine Ahmet Türkoğlu atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 08:59 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Türkoğlu TPAO Genel Müdürlüğüne atandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konuya ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu atandı.

        Ahmet Türkoğlu'nun, 5 Şubat'ta TPAO'nun X hesabından yapılan paylaşımda genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine vekaleten atandığı duyurulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        Meksikalı eş çocukları kaçırdı!
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        1 yıldır aranıyordu! Poşetten vahşet çıktı!
        Valencia'da 14 katlı binada yangın çıktı!
        Valencia'da 14 katlı binada yangın çıktı!
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Sıcaklıklar 6 derece artıyor
        Sıcaklıklar 6 derece artıyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        "Bize yakışmadı"
        "Bize yakışmadı"
        "Galatasaray özünü reddediyor"
        "Galatasaray özünü reddediyor"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Habertürk Anasayfa