19 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ahmet Türk son dakika haberine göre Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Karar İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Peki Ahmet Türk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Türk neden görevden alındı? İşte Ahmet Türk'ün hayatı...
AHMET TÜRK NEDEN GÖREVDEN AYRILDI?
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır" denildi.
AHMET TÜRK KİMDİR?
Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Siyasi hayatı ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesiyle başladı. İlk milletvekilliğine 1973 yılında Demokratik Parti'de seçildi ve ilerleyen zamanlarda istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.
Çeşitli sol partilerde görev alan Ahmet Türk, 1988 yılında Halepçe Katliamı nedeniyle 1989'da Paris'teki kürt konferansına katıldığı için milletvekili olduğu SHP'den ihraç edildi.
1 yıl sonra 1990'da Halkın Emek Partisi'nin kurucularından oldu. DTP'nin kurulmasıyla birlikte Aysel Tuğluk ile DTP'nin genel başkanı oldu. Haziran 2006'daki kongrede eşbaşkanlık sisteminin kaldırılmasından sonra partinin tek genel başkanı olarak seçildi.
22 Temmuz 2007 seçimlerinde meclise bağımsız milletvekili olarak giren Ahmet Türk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 2016 yılının Ocak ayında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" sıuçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır.
21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Türk, 24 Kasım 2016'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı görevine gelmiştir.
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