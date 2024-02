Ahmet Selim Kul yazdı: Fenerbahçeliler olmaktan korktukları yerdeler!

Fenerbahçe’de hayati sezon denilen sezonda deplasmanda kaybedilen 2 puanın yanında iç sahada puan kaybını 9’a çıkardı ligin en zayıf takımlarından birine karşı.

Tribünlerde söylenmesine anlam veremiyorken bu maç öncesinde kulüp yönetiminin stat hoparlörlerine taşıdığı ve kullanılırken ne amaçlandığını asla anlayamadığım Feridun Düzağaç’ın “Alev alev” şarkısının gecenin hikayesi olacağını öngörmem maç başında imkansıza yakındı. Bir taraftar stadında neden “Olmaktan korktuğum yerdeyim” diye bağırır diye beyin fırtınası yaparken maç sonunda aslında bunun istem dışı şekilde yapılan bir durum tespiti olduğunu fark ettim. Fenerbahçeliler “olmaktan korktuğum yerdeyim” derken haklılar çünkü Fenerbahçe’nin şampiyonluğunun önünde Kadıköy’den daha büyük bir engel yok.

“Taraftar mı oynuyor kardeşim, taraftar daha ne yapsın” ezber popülizmlerinin artık kabak tadı bile vermekten daha fazla can sıktığı günümüzde doğal ve haklı olarak yaşanan bu puan kaybını teknik gerekçelerle açıklayan fazlasıyla spor yorumcusu olacaktır.

3 TEMMUZ’DAKİ DURUŞ TARİHİ BAŞARIYDI. ÜLKEDE HEP OLDUĞU GİBİ BAŞARI YÖNETİLEMEDİ

REKLAM

Fenerbahçe taraftarı bu ülkede başarının hiçbir zaman yönetilememesi genel geçerine örnek sunabilmek adına ülkeye kastetmiş, her tarafına sızmış hain bir terör örgütüne karşı 3 Temmuz’daki tarihi duruş ve tavırdan sonrasını maalesef yönetemiyor. O başarıdan sonrası ülkedeki binlerce örnek gibi facia.

Fenerbahçe taraftarı her ama her şeyden şikayet eden, bilinçaltında haklı çıkmanın hazzını mutlu olmanın önüne koymuş, beklentilerindeki marjinallik ve istikrarsızlık seviyesi arşa çıkmış bir tüzel kişiliğe dönüştü yönetilemeyen o süreç sonrasında. Evet hatta ileriyle gidiyorum. Bir topluluk düşününki son 10 yılda neredeyse tüm tartışmalarda ağırlık itibariyle yanlış tarafta dursun. Beni takip eden herkes de bu sorunu son 4-5 yıldır nasıl istikrarla anlatmaya çalıştığımı biliyor. Fenerbahçe’de hoca, oyuncu, yönetim her şey doğru olsa bile bu problem çözülmeden istikrarlı başarı gelmeyecek. Acı ama gerçek bu. Unutmayın bu takım daha önce de taraftarının tavrı yüzünden şampiyonluk kaybetti.