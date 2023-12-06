Ahmet Selim Kul yazdı: Derbiye hazırlanmak

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Futboldaki rekabetin en güzel yanlarından biri derbiler… Dünyada sayısız özel hikayeye sahip derbi oynanıyor. Her birinin ayrı hikayeleri, ayrı hassasiyetleri, ayrı sonuçları vardır. Türkiye’de oynanan derbilerde başarılı olmak için çok ama çok önemli iki tane püf noktası var… Bunlardan birincisi camianın –Bakın futbolcular veya takım demiyorum” derbi hazırlığı bir diğeri ise ev sahipliği konusudur…

Fenerbahçe aralık ayı içinde bu çok kritik sezonu direkt olarak etkileyecek çok kritik üç derbiye çıkacak. Sarı-Lacivertliler’in son yıllardaki derbi performansı ise gerçekten kötü… Bunda tabii ki oyuncu kalitesinin de, Kadıköy atmosferinin ve geleneklerinin neredeyse tamamen kaybolmasının da etkisi var… Lakin bana göre en önemli sebep camianın derbilere veya büyük maçlara doğru hazırlanamaması…

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Fenerbahçe taraftardan yöneticiye futbolcudan kongre üyesine camianın dibiyle tepesi arasında duygu paylaşımının en çok etkileşime girdiği kulüplerden biridir dünyada… Bu yüzden Fenerbahçe’de derbiye hazırlanırken bir yerlerde söylem ve odak farklılığı olması direkt olarak sahada bir sonuç olarak karşımızda duruyor…

Amacım bu yazıda ahkam kesmek değil ama Trabzonspor maçına sakatlık haberleriyle hazırlanan, başkanının bile “Hocama sordum, daha önce hiç böyle bir şey yaşadın mı?” diyerek bu odağa vurgu yaptığı ortamda Fenerbahçe ilk düdük çaldıktan sonra bir türlü derbiye giremedi… Stadyumda maça konuk olarak gelen Trabzonspor kadar istekli gözüken futbolcular da yoktu taraftar da…

Fenerbahçe’de her ne kadar Fenerbahçe’nin F’sini bile bilmeyen “sosyal medya” taraftarları çok etkileşim getirdiği için Fenerbahçe’yi arabesk ifadelerle dünyanın en şanssız takımı gibi gösterseler de benim bildiğim Fenerbahçe müzesinde sayısız kupa olan “BÜYÜK” bir takımdır…

Büyük takım şikayet etmez, talep eder, büyük takım kazanmaya odaklanır, büyük takım hedefe yürürken engellerden dolayı ağlamaz, uygun yol neyse o engelleri yolundan kaldırır... Slogan atmayı sevmesem de bu gerçekleri vurgulamak şart…

İşte bu kapsamda Fenerbahçe’de bu ay oynanacak derbilere hazırlık süreci çok önemli… Fenerbahçe camiası büyük takım olduğunu unutmadan en doğru motivasyonlarla, en doğru cümlelerle derbilere hazırlanmalı… Başkan ister görünerek ister görünmeden camiayı tek bir yumruk yapacak adımları atmalı… Futbolcudan maça gidecek taraftara, yöneticilerden sosyal medyadaki taraftara aynı cümleleri, aynı odağı yakalayabilmek derbi performansını direkt olarak etkileyecektir…

Derbilere taraftar götürülmesi özellikle deplasmanda Fenerbahçe’nin istediği sonucu alabilme ihtimalini arttırdığı ortamda (İstatistiki verilerle kanıtlayabilirim) Fenerbahçe’nin tüm sezonu etkileyecek bu derbilere nasıl hazırlanacağı aynı zamanda sezonun kaderini de belirleyen etkenlerden biri olacaktır.