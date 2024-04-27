Ahmet Selim Kul yazdı: Bu görüntü Konya'da havlu attırır

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Süper Lig’de final haftalarına girerken zaten sezon boyunca az olan futbol tamamen yok olmaya mahkum olur. Sadece Türk futbol ikliminde yer alan aptalca onca slogandan biri olan “Final haftalarında iyi futbol değil sonucu almak önemli” cümlesi “Biz aslında bu oyunu oynamayı beceremiyoruz, beceremediğimiz için de saha dışı onlarca faktörü oyuna katıyoruz” itirafının maskesidir.

Bu iklimde final haftalarına rakibinden gerek puantaj gerekse diğer tüm faktörlerde geride giren Fenerbahçe, bu sezonu taraftarlarına kahıra çeviren ve tek başına teknik direktör eflasyonunu coşturan Beşiktaş’ı ağırladığı akşamda da futbolu çok fazla gören olmadı. REKLAM Çok kötü durumdaki Beşiktaş, Musrati de atılınca tamamen havlu atarken asıl şaşırtıcı olan ise Fenerbahçe’nin durumuydu. Fenerbahçe futbolcusuna, teknik direktörüne sahip çıkma, dışarıdan koruyup cezalandırmayı kendi içinde yapma konusunda çok zayıf olması sebebiyle final haftalarına psikolojileri neredeyse alt üst olmuş futbolcularla geldi.

Bu sebeple de neredeyse hiçbir varlık gösteremeyen, hiçbir etkili organizasyonu olmayan Beşiktaş’a karşı 5 dakikalık 1-2 dilim dışında çok ama çok kötü bir performans sergiledi Fenerbahçe. Zaten final tercihlerinde lakaytlık gibi gözüken çok kötü tercihlerin arkasında da mental zayıflık yatıyor. İkinci yarıda ilk yarıdan bile daha kötü oynamayı başarabilen Fenerbahçe 2-0 bulmasına rağmen averajın çok önemli olduğu haftalarda ikinci yarı pozisyon bile üretemedi neredeyse… Yetmezmiş gibi tarihin en kötü Beşiktaşlar’ından birinden üstelik 10 kişiyken gol yedi.

Fenerbahçe için bu maçtan tek kazanç 3 puan olacak. Ama bu tablo gerek oyuncular gerek sorumlular tarafından değiştirilemezse bu takımın Konya’da havlu atması işten bile değil. 4 maç varken, rakibinle maçın varken bu akşamki görüntü izaha muhtaç.