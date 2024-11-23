Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul yazdı: Aydın Oğuz! - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Aydın Oğuz!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sezon başında transfer edilen Oğuz Aydın, 2 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçında sergilediği performansı kaleme aldı.

        Giriş: 23.11.2024 - 18:39 Güncelleme: 23.11.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Selim Kul yazdı: Aydın Oğuz!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Kayseri’de skor üzerinden baktığımızda çok rahat bir galibiyet aldı. Rakibini soldan yıkan Sarı-Lacivertliler’de maçın şüphesiz yıldızı bu sezon ilk kez bir maçta forma giyen Oğuz Aydın oldu. Kostic de önünde oynayan arkadaşına eşlik etti ve maçın bir diğer yıldızı oldu. Ama detaylara indiğimizde şüphesiz dikkat çekmek gereken noktalar var.

        Mourinho’nun “Top top top player” olarak tanımladığı Oğuz Aydın’ın 3. milli aradan sonra ilk kez bir 11’e başlaması bütün güzel fotoğraf içinde odaklanılması gereken bir sorun. Her ligin kendi dinamikleri vardır. Türkiye’de de Türk oyuncuları mutlaka olaya dahil etmeniz gerekir. Mourinho’nun bir şey inşa etmeye çalışırken dar bir oyuncu grubu kullanması hataydı. Mourinho gibi çok büyük isimler bu tip konularda iki tip davranış sergilerler… Ya inata çevirirler işi ya da hatadan hemen dönerek futbolcuya ciddi bir fırsat verirler ve verim alırlar. Mourinho kariyerine yakışan bir davranışla bu işi faydaya çevirmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta verdiği şansları iyi değerlendiren Samet ve Mert Hakan’ı da yine 11’de başlatması faydanın boyutunu arttırdı… Burada Mert Hakan Yandaş’ın Fenerbahçe’nin en iyi duran top kullanıcısı olduğunu da bir kez daha vurgulamayı da unutmamak gerekiyor.

        Bununla birlikte Fenerbahçe’nin edilgen oyundan uzaklaşması olumlu bir diğer gelişme. Lakin oyun içerisinde rakibin geride karşılandığı anlarda Amrabat’ın stoperlerin içine bu kadar gömülmesi Fenerbahçe’nin defansif organizasyonunu çok olumsuz etkiliyor. Bu bölümlerde 3’lü defansa dönülüyor olsa saygı duyarım. Ama Fenerbahçe’de Amrabat’ın 4’lü dizilen savunma hattında stoperlerin arasına girmesi sadece karmaşaya ve oyuncuların pozisyon hataları yapmasına sebep oluyor. Maçın 3-1 olduğu anla 4-2’ye geldiği an bence yukarıdaki konu nedeniyle oldukça sıkıntılıydı. Mert Hakan müthiş top kontrolü ve şık pasıyla işi bitirmese başka şeyler konuşuluyor olabilirdi.

        Fenerbahçe bence kanat bölgesinde Saint-Maximin’den daha dengeli bir cevher buldu. Bunu bulmak çok zor olmasa da “Olan oldu önümüze bakalım” mantığı elbette kabul edilebilir. Fenerbahçe’nin şimdi önünde derbi var. Normalde beraberlik iyi sonuç olabilirdi Sarı-Lacivertliler için ama ligin mevcut durumunu düşünürsek bu çok da yeterli olmayacak. O yüzden şimdiden bizi çok heyecanlı ve güzel bir derbi bekliyor diyebiliriz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa