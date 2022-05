Ahmet Say'a veda

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın 87 yaşında hayatını kaybeden babası, müzikolog ve yazar Ahmet Say için Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde, Ahmet Say'ın hayatını anlatan video gösterildi.

Say'ın oğlu, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da burada yaptığı konuşmada, babasıyla ilgili anılarını paylaştı.

"SAY VAKFI KURMAYI PLANLIYORUZ"



Babası Ahmet Say'ın pek çok insana dokunmuş olduğunu söyleyen Fazıl Say, "O herkesin, edebiyatçıların ve Türkiye'deki tüm müzikçilerin Ahmet abisiydi. Ne kadar büyük bir onur benim için. Hepimiz için çok büyük bir onur Ahmet Say gibi üretken bir sanatçının ailesi olmak. Onun edebiyat eserlerine de müzik eserlerine de en iyi şekilde sahip çıkacağız. Uzun yıllardır bir 'Say Vakfı' kurmayı planlıyorum. Babamın ve Say ailesinin tüm eserlerini hem ülke çapında hem dünyaya yönelik de sahip çıkma olarak adımlar atacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Babasının eserlerinin hep ölümsüz kalacağını anlatan besteci ve piyanist Say, Ahmet Say’ı Türkiye’de tanımayan bir müzik insanının olmadığını kaydederek, "Tek başına arabasına kitaplarını koydu, bütün müzik fakültelerine, öğretmenlerine kitaplarını kendi götürdü. Öğrencilerle tanıştırdı. Türkiye'de babamı tanımayan, Ahmet abisi olmayan bir müzik insanı yok." ifadelerini kullandı.

12 Eylül 1980 Darbesi döneminde mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın oğlu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Babasının edebiyat ve müzik dünyasına bıraktığı eserlere ailesi olarak en iyi şekilde sahip çıkacaklarını belirten Say, kuracakları vakıfla da bu yönde çalışma yapacaklarını söyledi.

Fazıl Say, konuşmasının ardından babası için bestelediği "Babam Ahmet Say" adlı eseri ilk kez çaldı.

Ahmet Say'ın cenazesi, törenin ardından cenaze namazı için Kocatepe Camiii'ne götürüldü.

Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile sanat dünyasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı.

Say'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

AHMET SAY HAKKINDA

Cumhuriyetin kuruluş dönemi eğitimcilerimizden matematik öğretmeni ve matematik kitapları yazarı Fazıl Say ile felsefe öğretmeni Nüzhet Say’ın oğlu olan Ahmet Say, 1935’te İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta özel dersler alarak piyanoya başladı, ortaokul ve lise öğreniminin yanı sıra, 1946’da Ferdi Statzer’in isteği üzerine girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda, 1945-50 yılları arasında Verda Ün ile piyano, Demirhan Altuğ ile teori ve Raşit Abed ile armoni çalıştı.

İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Almanya’ya gitti, 1954-60 yılları arasında bu ülkede basın-yayın öğrenimi yaptı. Bir yandan da müzikolog Kurt Köhler’in özendirmesiyle müzikolojiye ilgi gösterdi. 1960’da Türkiye’ye dönünce Bingöl ilimize giderek büyük bir istekle öğretmen, halk eğitimcisi ve amatör folklorcu olarak görev yaptı. Türkü, ağıt, masal ve destanlar derledi, halk müziği koroları, halk dansları toplulukları kurdu (1960-64). Bingöl izlenimlerini edebiyat alanında değerlendirdi, ödüller aldı.

1985 yılında "Müzik Ansiklopedisi Yayınları"nı kuran Ahmet Say, Türkiye’de konservatuarlar, üniversitelerin müzik eğitimi bölümleri, müzikçiler ve müziksever aydınlar tarafından ilgiyle karşılanan kitaplar yazdı.

Türkiye’nin önde gelen gazete ve dergilerinde yayımlanan yüzlerce müzik eleştirisi ve sanat sorunları üzerine yazılarıyla da tanınan Say, uluslararası ve ulusal müzik toplantılarında yankı uyandıran, incelediği sorunların çözüm yollarını gösteren bildiriler sundu.

ÖDÜLLERİ

TRT Ödülleri Öykü Yarışması Başarı Ödülü (1970, Kamil’in Atı adlı öykü).

Yeni Adımlar Dergisi’nin açtığı Sabahattin Ali Hikaye Yarışması Birincilik Ödülü (1974).

Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon Ödülü.

Kocakurt adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması’nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı.

28. Ankara Uluslararası Film Festivali Sanat Çınarı Ödülü.

2020 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 48. si düzenlenen “İstanbul Müzik Festivali onur ödülü"nü müzik yayıncısı ve yazar Ahmet Say’a verdi. COVID-19 pandemisi nedeniyle onur ödülü Ahmet Say'a İKSV yetkilileri tarafından evinde takdim edildi. Ahmet Say'ın ödülle ilgili konuşması 18 Eylül 2020'de İKSV’nin açılış konserinde yayımlandı.

EDEBİ ESERLERİ

Kocakurt (Roman, 1976): Ahmet Say’ın bu ilk eseri, Milliyet gazetesinin yarışmasında ödül almıştır. Reklamcı ve partici Koca Kurt ile bar kızı Züleyha'nın 1960-1970 arasındaki serüvenini anlatır.

Bingöl Hikâyeleri (Öyküler, 1980)

İpek Halıya Ters Binen Kedi (Epik öykü, 1982): Edebiyatımızda ilk “epik hikâye” olarak bilinir. Almanca’ya çevrilerek Berlin’de yayınlanmıştır. Türk masallarının geleneksel başlangıç tekerlemesinin diliyle bir dolandırıcı tüccarın öyküsünü anlatmaktadır.

Güneşin Savrulduğu Yerden (Öyküler, 1988): 1980’de Bingöl Hikayeleri adıyla Milliyet Yayınları’ndan çıkan eser, 1988’de Can Yayınları tarafından ve son olarak Evrensel Basım Yayın tarafından “Güneşin Savrulduğu Yerden” başlığı ile yayınlanmıştır.

Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır? (Sanat Kuramı) Ahmet Say halk kitabı özelliğinde müzik sanatının temel asgari bilgilerini herkesin yararlanabileceği yalın anlaşılır bir dille anlatmış.

Mozart (Mozart’ın Anısına) başlıklı derleme, büyük bestecinin 250. doğum yılı dolayısıyla Evrensel Basım Yayın tarafından uluslararası bir anlayış koşutunda hazırlanmış.

Ağaçlar Çiçekteydi (Anı Biyografi 2011) Ahmet Say, anılarını anlatırken yakın tarihin siyasal olaylarını hatırlatıyor bize.

Bingöl Hikâyeleri (Güneşin Savrulduğu Yerden) kitabı Ca Yo Ke Tij Ti Ra Bena Vila ismi ile Zazaca olarak Evrensel Basım Yayın tarafından yayınlanmıştır. (2013)

İnsanoğlu İnsanlar (Anı - Otobiyografi, 2016)