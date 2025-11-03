Ahmet Özer davasında mütalaa verildi

Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre görevinden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma başlatılmış, Özer tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma neticesinde Özer hakkında dava açılırken, bu süreçte Ahmet Özer “Aziz İhsan Suç Örgütü” soruşturması kapsamında ikinci kez tutuklanmıştı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşması Silivri’de bulunan duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya bu dosyadan tahliye olmasına karşın başka suçtan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayan Ahmet Özer ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya seyirci olarak katılanlar arasında, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

SAVCI 15 YILA KADAR CEZA İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanık Ahmet Özer’in, “Silahla terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine söz verilen Özer, savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

DURUŞMA KARAR İÇİN ERTELENDİ Özer’in avukatların da süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmanın 23 Ocak’a ertelenmesine karar verdi. Önümüzdeki celse karar çıkması bekleniyor.