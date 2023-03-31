VAR KAYITLARI

O gün VAR kayıtlarını açıkladılar. Alakasız bir konuda bizim maçı gündeme alıyorsunuz. Talep eden kim, bizim ne alakamız var. Ona da tepki gösterildi. Ben bir defa şunu anlayamadım? Gözlerimizle gördüğümüz hakem kararlarını, konuştuklarını kulaklarımızla duysak ne olacak, ne mahsuru var? Biri beni bir ikna etse. Ben razı geleceğim. UEFA'ya çok uyuyoruz ya, kural buymuş, işimize gelince uyuyoruz.

ALİ KOÇ'A YANIT

O gün benim söylediğime de bir cevap vardı. Bana söylendi cevap biliyorum. 'Hangi şirkette çalıştığına dair bilgi' falan filan. Bana ne soruyorsunuz, gidin o zaman MHK'nin tamamını çıkartın nerede çalışıyorlar, her birinin çalıştığı yer var. Çok şükür benim şirketimde ne bir tane hakem ne gözlemci hiçbir tane yok. Allahıma çok şükür. Olsaydı başkanlığı bırakırdım ya da onlar işlerinden ayrılırdı."