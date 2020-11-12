Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN SPORTS'a verdiği röportajda Sergen Yalçın'la yolların ayrılacağı şeklindeki iddiaları yalanladı. Çebi, "Sergen Hoca ile yola devam ediyoruz. İkimizi de yan yana getiren şey Beşiktaş. İkimizin de tek amacı var. Böyle bir ayrılık söz konusu değil. Zor günler geçiriyoruz ama ne hocam ne biz Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız." ifadelerini kullandı.

Çebi'nin açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

FİKSTÜR YORUMU

"Tedirgin oluyorum, 'Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?' diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık."

"TRANSFERLERİ BİZ YAPTIK"

"Çok net ve açık ifade ediyorum. Transferleri biz, beraber yaptık. Hocanın ve başkanın, yöneticilerin, scoutların içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocamızın istediği bazı isimleri alamamış olabiliriz"

"CENK TOSUN'U İSTERİM"

"Allah yolunu açık etsin ama böyle bir fırsat olursa ara transfer döneminde Cenk Tosun'un bizde oynamasını isterim"