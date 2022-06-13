Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği toplantı sonrasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarıyla bir araya geldi.Başkan Çebi, transfer konusunda flaş açıklamalar yaptı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Gedson Fernandes'le ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, ”Gedson ile ilgili yalan yanlış konuşanlar artık susmalı. Gedson transferini, transfer dönemi resmi olarak başladığı 17 Haziran’da açıklayacağız. Gedson Beşiktaş’ın futbolcusudur.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi forvet transferi hakkında gelen soruya, “Forvette 1. önceliğimiz Wout Weghorst. Weghorst’un Hollanda milli takım kampı devam ediyor. Kamp sonrası ailesi ile konuşacak; son kararını çarşamba günü bize iletecek. Weghorst transferi Sörloth’un önünde. Listemizin ilk sırasında Weghorst var.” cevabını verdi.

Beşiktaş Başkanı, Eintracht Frankfurt’a transfer olan Rıdvan Yılmaz konusuna da değindi “Rıdvan’ın transferi tam olarak bitmedi. Zaten bitince resmi olarak açıklayacağız. Açıkladığımızda herkes bonservis bedelini de görmüş olacak.”

Ahmet Nur Çebi, Ersin Destanoğlu ile birden fazla kulübün ilgilendiğini doğrularken, 21 yaşındaki kaleci için henüz resmi teklif almadıklarını sözlerine ekledi.