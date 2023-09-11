"RAMOS 50 MİLYON EURO"

"Ramos herkesin takımında görmek istediği biri. Ramos bize geldi de almadık mı? Rakamları okudunuz. Bu rakam 14-15 milyon euro. Vergileriyle 25 milyon euro. 2 yılda 50 milyon euro. Ramos iyi oynarsa, buradan gönderemezsiniz. Dolayısıyla 50 milyon euro. Asbaşkanıma da söyledim. O süreç içerisinde kimse sponsor gelmedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olamadı. Konunun 6 milyon euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Her kulüp birilerini kovalar olur, olmaz. Beşiktaş'ın geleceğini de düşünmek zorundayım. Bu transfer konusunda Serhan'ın hiçbir hatası yok. Benim vereceğim nihai kararlar vardır. Ben bu nihai kararı, Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek verdim.