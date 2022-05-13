ESKİ EŞTEN TEBRİK MESAJI

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Ayçin İnci de Ayşe Dilan için yayınladığı mesajda "Canım Ayşe'm, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.