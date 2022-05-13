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Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan mezun oldu - Magazin Haberi

Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı mezun oldu

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın ABD'de eğitim gören kızı Ayşe Dilan, mezun oldu. Kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik eden Taylan, "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" ifadelerini kullandı

13.05.2022 - 09:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz' de 'Galip Payidar' karakterini canlandıran usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan (56), büyük bir gurur yaşadı. Taylan'ın kızı Ayşe Dilan Taylan, ABD'de bulunan Ringling Sanat ve Tasarım Koleji'nden mezun oldu.

  • "MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

    Kızının mezuniyet törenine katılan Ahmet Mümtaz Taylan, duygularını "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum!" sözleriyle ifade etti.

    Ahmet Mümtaz Taylan'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı. Taylan'ın gönderisine; Kaan Yıldırım, Mert Fırat, Damla Sönmez, Gonca Vuslateri, Devrim Yakut, Suzan Kardeş ve Hazal Subaşı gibi ünlü isimler yorum yaptı.  

  • ESKİ EŞTEN TEBRİK MESAJI

    Ahmet Mümtaz Taylan'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Ayçin İnci de Ayşe Dilan için yayınladığı mesajda "Canım Ayşe'm, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

  • İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Ahmet Mümtaz Taylan, ilk evliliğini Müge Kızılbağlı ile gerçekleştirmişti. Çiftin, kızları Ayşe Dilan, 1999 yılında dünyaya gelmişti.

  • Taylan, daha sonra 2007'de Ayçin İnci ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2012 yılında yollarını ayırmıştı.

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