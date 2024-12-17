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        Haberler Magazin Ahmet Kural, oğlunun yüzünü gösterdi - Magazin haberleri

        Ahmet Kural, oğlunun yüzünü gösterdi

        Nisan ayında baba olan ünlü oyuncu Ahmet Kural, oğlunun Kemal'in yüzünü ilk kez gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:37
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          Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlenmişti.

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          Çiftin ilk bebekleri Kemal, nisan ayında dünyaya geldi.

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          Ahmet Kural, oğlu Kemal'in yüzünü 8 ay sonra ilk kez gösterdi.

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          Kural, oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notu ile paylaştı.

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