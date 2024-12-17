Ahmet Kural, oğlunun yüzünü gösterdi
Nisan ayında baba olan ünlü oyuncu Ahmet Kural, oğlunun Kemal'in yüzünü ilk kez gösterdi
Giriş: 17.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:37
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Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında Avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlenmişti.
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Çiftin ilk bebekleri Kemal, nisan ayında dünyaya geldi.
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Ahmet Kural, oğlu Kemal'in yüzünü 8 ay sonra ilk kez gösterdi.
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Kural, oğlunun fotoğraflarını "Kemal" notu ile paylaştı.
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